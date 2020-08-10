RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінінфраструктури обговорили
вартість сертифікації...

У Мінінфраструктури обговорили вартість сертифікації...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 21:59

У Мінінфраструктури обговорили вартість сертифікації...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість сертифікації переобладнаних авто для роботи на газовому паливі складає в середньому від 2400 до 3000 грн

Дивися повний текст У Мінінфраструктури обговорили вартість сертифікації авто з ГБО.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90688
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 21:59

О какой сертификации и соответствии можно говорить при постановке на учёт европейского автомобиля.100% обдирание придуманное порошенком и поддерживаемое коррупционерами инфраструктуры.Позор.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2122
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як вирахувати свою «вартість» на ринку праці
R2 » Нед 16 сер, 2020 17:26
2 283
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 сер, 2020 18:31
Gastarbaiter
Де дізнатися середню вартість оренди квартири в Києві
R2 » Чет 13 сер, 2020 17:54
2 198
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 сер, 2020 21:58
smart_analyst2017
Вартість реконструкції столичного Шулявського мосту...
R2 » Пон 10 сер, 2020 17:17
7 323
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 сер, 2020 15:44
eduard_k

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (579)
12.10.2020 22:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.