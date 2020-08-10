Вартість сертифікації переобладнаних авто для роботи на газовому паливі складає в середньому від 2400 до 3000 грн
Дивися повний текст У Мінінфраструктури обговорили вартість сертифікації авто з ГБО.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 21:59
У Мінінфраструктури обговорили вартість сертифікації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінінфраструктури обговорили вартість сертифікації авто з ГБО.
Додано: Пон 12 жов, 2020 21:59
О какой сертификации и соответствии можно говорить при постановке на учёт европейского автомобиля.100% обдирание придуманное порошенком и поддерживаемое коррупционерами инфраструктуры.Позор.
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