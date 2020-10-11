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80% пенсіонерів в Україні
живуть за межею монетарної...

80% пенсіонерів в Україні живуть за межею монетарної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 22:37

80% пенсіонерів в Україні живуть за межею монетарної...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсію в розмірі нижче або на рівні межі монетарної бідності отримують близько 80% українських пенсіонерів.

Дивися повний текст 80% пенсіонерів в Україні живуть за межею монетарної бідності - омбудсмен.
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Що таке "монетарна бідність" і чим вона відрізняється від звичайної? Чому ви не пояснили?
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Срочно ввести накопительную систему, ибо можно вообще без дерибана остаться.
Dikoy
 
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