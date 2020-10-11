Пенсію в розмірі нижче або на рівні межі монетарної бідності отримують близько 80% українських пенсіонерів.
Дивися повний текст 80% пенсіонерів в Україні живуть за межею монетарної бідності - омбудсмен.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 22:37
80% пенсіонерів в Україні живуть за межею монетарної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 80% пенсіонерів в Україні живуть за межею монетарної бідності - омбудсмен.
Додано: Пон 12 жов, 2020 22:37
Що таке "монетарна бідність" і чим вона відрізняється від звичайної? Чому ви не пояснили?
Додано: Вів 13 жов, 2020 07:32
Срочно ввести накопительную систему, ибо можно вообще без дерибана остаться.
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