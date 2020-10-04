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"Укравтодор" бере на баланс
дороги в Чорнобильській зоні...

"Укравтодор" бере на баланс дороги в Чорнобильській зоні...
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 22:48

"Укравтодор" бере на баланс дороги в Чорнобильській зоні...

Пропонуємо до обговорення:
Служба автомобільних доріг у Київській області візьме на баланс 220 км доріг у 30-км Чорнобильській зоні відчуження, повідомило Державне агентство автомобільних доріг ( "Укравтодор") в понеділок.

Дивися повний текст \"Укравтодор\" бере на баланс дороги в Чорнобильській зоні відчуження.
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