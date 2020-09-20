У Мінфіні прогнозують, що на реалізацію законопроєкту потрібно 4,5 млрд грн.
Дивися повний текст Доплати пенсіонерам: уряд визначив категорії українців, які отримуватимуть додаткові гроші.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 00:50
Доплати пенсіонерам: уряд визначив категорії українців,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Доплати пенсіонерам: уряд визначив категорії українців, які отримуватимуть додаткові гроші.
Додано: Вів 13 жов, 2020 00:50
конечно если у вас есть родные которые помогают то да, это легче. я вот одна и мне в свое время предложили подписать договор пожизненого содержание, уход в обмен на право унаследовать имущество. долго думала и решилась, сейчас мне не нужен дополнительный доход, уже 9 лет живу и мне помогают, и на все хватает
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