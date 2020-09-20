RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Доплати пенсіонерам: уряд
визначив категорії українців,...

Доплати пенсіонерам: уряд визначив категорії українців,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 00:50

Доплати пенсіонерам: уряд визначив категорії українців,...

Пропонуємо до обговорення:
У Мінфіні прогнозують, що на реалізацію законопроєкту потрібно 4,5 млрд грн.

Дивися повний текст Доплати пенсіонерам: уряд визначив категорії українців, які отримуватимуть додаткові гроші.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90689
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 00:50

конечно если у вас есть родные которые помогают то да, это легче. я вот одна и мне в свое время предложили подписать договор пожизненого содержание, уход в обмен на право унаследовать имущество. долго думала и решилась, сейчас мне не нужен дополнительный доход, уже 9 лет живу и мне помогают, и на все хватает
chervenkoelya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Доходи українців у II кварталі 2020 року склали майже...
R2 » Пон 12 жов, 2020 09:30
1 83
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 жов, 2020 09:30
yama
Бідність торкнеться майже половини українців 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 20 вер, 2020 10:46
32 2743
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 жов, 2020 20:34
Ratatui
Аналітики прогнозують зростання ціни на газ для українців
R2 » П'ят 09 жов, 2020 21:19
6 335
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 жов, 2020 20:35
75stasstas75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25863)
13.10.2020 07:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.