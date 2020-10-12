В Україні було встановлено рекорд з перевищення швидкості. На трасі Київ — Одеса Mercedes-Benz S 500 розігнався до 251 км/год.
Дивися повний текст В Україні встановили рекорд з перевищення швидкості: 251 км/год.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 09:06
В Україні встановили рекорд з перевищення швидкості: 251...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні встановили рекорд з перевищення швидкості: 251 км/год.
Додано: Вів 13 жов, 2020 09:22
Пора вводити штрафи відповідні вартості авто, як в Швейцарії. Бо для власника s500 510грн - ні про що, таке враження що "порушники" змагаються, хто швидший а система фіксації порушень використовується для документального підтвердження
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