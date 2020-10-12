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В Україні встановили рекорд з
перевищення швидкості: 251...

В Україні встановили рекорд з перевищення швидкості: 251...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 09:06

В Україні встановили рекорд з перевищення швидкості: 251...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні було встановлено рекорд з перевищення швидкості. На трасі Київ — Одеса Mercedes-Benz S 500 розігнався до 251 км/год.

Дивися повний текст В Україні встановили рекорд з перевищення швидкості: 251 км/год.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 09:22

Пора вводити штрафи відповідні вартості авто, як в Швейцарії. Бо для власника s500 510грн - ні про що, таке враження що "порушники" змагаються, хто швидший а система фіксації порушень використовується для документального підтвердження
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 09:41

Это абсурдный штраф. Он не увлекся ездой, а тупо ехал как хотел. Да, 510 грн "страшный" штраф для владельца ВАЗ 2101. Соизмерим со стоимостью авто:). Для них и приняли такие штрафы.
А не для владельцев Мерседесов, заводов и пароходов, при цене авто больше, чем 1 млн грн - 510 грн штраф? У него заправить полный бак в разы дороже выходит.
pmdunavesta
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:39

За каждые превышеные 10км/ч нужно 510грн брать тогда будет дело. А так превысил на 10км/ч и превысил на 140км/ч одинаковый штраф, это как вообще?
egor6508
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