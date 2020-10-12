В Україні встановили рекорд з перевищення швидкості: 251...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 жов, 2020 18:04
на самом деле скорость была превышена не на 141 км/ч, а на 161 км/ч, так как знака "Дорога для автомобилей" на трассе Киев-Одесса я никогда не встречал...
Додано: Вів 13 жов, 2020 18:21
а на виходах з тротуарів на дорогу заборчики, щоб пішоход перелазив коли йде до переходу.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Вів 13 жов, 2020 18:23
Такий власник принесе єкспертную оцінку, що його Mercedes S500 коштує ~4000$
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|