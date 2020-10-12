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В Україні встановили рекорд з
перевищення швидкості: 251...

В Україні встановили рекорд з перевищення швидкості: 251...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:04

на самом деле скорость была превышена не на 141 км/ч, а на 161 км/ч, так как знака "Дорога для автомобилей" на трассе Киев-Одесса я никогда не встречал...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:21

  andrein написав:Надо срочно делать на трассах лежачих полицейских. :)

а на виходах з тротуарів на дорогу заборчики, щоб пішоход перелазив коли йде до переходу.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:23

  Taras Rudko написав:Пора вводити штрафи відповідні вартості авто, як в Швейцарії. Бо для власника s500 510грн - ні про що, таке враження що "порушники" змагаються, хто швидший а система фіксації порушень використовується для документального підтвердження

Такий власник принесе єкспертную оцінку, що його Mercedes S500 коштує ~4000$
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:06

510 грн штрафа - это детский лепет: такие водители будут гонять и дальше пока не будет как в Северной Европе : например 1. в Голландии - превышение разрешенной скорости более чем на 40 км/ч = конфискация авто и его продажа на аукционе без возможности выкупа, 2. В финляндии - штраф - это процент от годового дохода, 3. Во Франции - превышение более чем на 40 км/ч = штраф в 2800 евро, более чем на 60 км/ч = 4000 евро и пересдача на права. 4. В россии - где 3й штраф за превышение скорости в течение года = штраф в 5х кратном размере , а 5й штраф - в 10 кратном размере и лишение прав на 6 мес. Пока такие водители не будут бояться последствий - будут превышать
elman
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:57

Как тут все умные мысли закидывать начали. Но адвокат водилы Mercedes в суде докажет
что на скорости 250км знака 100 не видно.
tigr-uu
 
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