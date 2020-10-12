В Україні встановили рекорд з перевищення швидкості: 251...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 жов, 2020 18:04
на самом деле скорость была превышена не на 141 км/ч, а на 161 км/ч, так как знака "Дорога для автомобилей" на трассе Киев-Одесса я никогда не встречал...
Додано: Вів 13 жов, 2020 18:21
а на виходах з тротуарів на дорогу заборчики, щоб пішоход перелазив коли йде до переходу.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Вів 13 жов, 2020 18:23
Такий власник принесе єкспертную оцінку, що його Mercedes S500 коштує ~4000$
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 13 жов, 2020 19:06
510 грн штрафа - это детский лепет: такие водители будут гонять и дальше пока не будет как в Северной Европе : например 1. в Голландии - превышение разрешенной скорости более чем на 40 км/ч = конфискация авто и его продажа на аукционе без возможности выкупа, 2. В финляндии - штраф - это процент от годового дохода, 3. Во Франции - превышение более чем на 40 км/ч = штраф в 2800 евро, более чем на 60 км/ч = 4000 евро и пересдача на права. 4. В россии - где 3й штраф за превышение скорости в течение года = штраф в 5х кратном размере , а 5й штраф - в 10 кратном размере и лишение прав на 6 мес. Пока такие водители не будут бояться последствий - будут превышать
Додано: Вів 13 жов, 2020 22:57
Как тут все умные мысли закидывать начали. Но адвокат водилы Mercedes в суде докажет
что на скорости 250км знака 100 не видно.
Додано: Вів 13 жов, 2020 23:43
Та что ж такое то!!! Сплошные штанги!
12.6
на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — не більше 110 км/год.,
Додано: Сер 14 жов, 2020 00:17
Re: В Україні встановили рекорд з перевищення швидкості: 251
вообще-то он будет неодинаковый
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 14 жов, 2020 04:12
Re: В Україні встановили рекорд з перевищення швидкості: 251
Штраф $17 ??! Я бы каждый день нарушал, даже не останавливался, просто снижал скорость и выкидывал деньги в окно. Что это за сумма? Из New Jersey к аэропорту LaGuardia, около 30 км, чтобы подобрать пассажира - $32 за проезд по мостам и туннеллям.
Государство может неслабо заработать на штрафах. Просто поднять их в 20 раз. И доход и порядка прибавится.
Додано: Сер 14 жов, 2020 09:10
Додано: Сер 14 жов, 2020 13:17
так він же тракторист набуя механізатору пдр. поле широке, перехресть і ментів з камерами немає і на драгері ніхто не перевіряє
пс. чудак навіть пдр неспроможний осилити, не кажучи вже про щось більше. зате коли сперечатися і щось муркати про якісь там дотримання чи недотримання конституційних прав та свобод - цей персонаж в перших рядах.
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