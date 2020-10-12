В Україні встановили рекорд з перевищення швидкості: 251...

Додано: Сер 14 жов, 2020 13:57

Дорога имеет 4 полосы для движения, по 2 в каждом направлении на всем протяжении. Исключением является участок длиной около 50 км перед Одессой, где трасса расширяется до 6 полос.

Ребята я не знаю какая это трасса я не ней никогда не был , есть ли там условия безопасности для пешеходов есть ли ограждения , есть ли надземные\подземные переходы , как она организована без понятия.Радует одно что в нашей стране есть хоть одна нормальная дорога на которой можно нормально ехать с хорошей скоростью - 250 км\час .Если дорожная обстановка позволяет так ехать - нет населенных пунктов , нет зебры - пешеходных переходов по дороге , то почему нет ? Я не знаю как выглядит эта трасса ,А вообще слабак на такой машине можно было и больше... если AMG конечнодобавлено погуглиля что-то надеялся что там по 4- полосы как на МКАДСмотря на каком участке он ехал, может там где 6-полос ?и пешеход должен реально хотеть суицида переходить такую трассу