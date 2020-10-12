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В Україні встановили рекорд з
перевищення швидкості: 251...

В Україні встановили рекорд з перевищення швидкості: 251...
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  #<123
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 13:57

Re: В Україні встановили рекорд з перевищення швидкості: 251

Ребята я не знаю какая это трасса я не ней никогда не был , есть ли там условия безопасности для пешеходов есть ли ограждения , есть ли надземные\подземные переходы , как она организована без понятия.
Радует одно что в нашей стране есть хоть одна нормальная дорога на которой можно нормально ехать с хорошей скоростью - 250 км\час .
Если дорожная обстановка позволяет так ехать - нет населенных пунктов , нет зебры - пешеходных переходов по дороге , то почему нет ? Я не знаю как выглядит эта трасса , если там по 4 полосы в каждую сторону как на МКАД ( московская кольцевая) то и 300 можно безопасно в крайней левой полосе .
А вообще слабак на такой машине можно было и больше... если AMG конечно

добавлено погуглил
Дорога имеет 4 полосы для движения, по 2 в каждом направлении на всем протяжении. Исключением является участок длиной около 50 км перед Одессой, где трасса расширяется до 6 полос.
я что-то надеялся что там по 4- полосы как на МКАД
Смотря на каком участке он ехал, может там где 6-полос ?

и пешеход должен реально хотеть суицида переходить такую трассу
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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