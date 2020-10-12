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Банки прискіпливіше перевірятимуть
операції клієнтів із...

Банки прискіпливіше перевірятимуть операції клієнтів із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 09:48

Банки прискіпливіше перевірятимуть операції клієнтів із...

Пропонуємо до обговорення:
Банки перейшли до ризик-орієнтованого підходу після уведення в дію нового закону про фінансовий моніторинг.

Дивися повний текст Банки прискіпливіше перевірятимуть операції клієнтів із високим ризиком.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 09:48

Вернёмся в старые добрые 90е. Будем ездить с чемоданами нала. Благо Украина не Россия и 9000 км пилить не придётся.
Ratatui
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