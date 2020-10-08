Наразі немає жодних підстав говорити про майбутні коливання курсу.
Дивися повний текст Гетманцев розповів, чи варто очікувати долар по 32-33 гривні до кінця року.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 11:52
Гетманцев розповів, чи варто очікувати долар по 32-33...
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Дивися повний текст Гетманцев розповів, чи варто очікувати долар по 32-33 гривні до кінця року.
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