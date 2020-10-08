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Гетманцев розповів, чи варто
очікувати долар по 32-33...

Гетманцев розповів, чи варто очікувати долар по 32-33...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:52

Гетманцев розповів, чи варто очікувати долар по 32-33...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі немає жодних підстав говорити про майбутні коливання курсу.

Дивися повний текст Гетманцев розповів, чи варто очікувати долар по 32-33 гривні до кінця року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:52

О, нові орієнтири))
mvi
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:03

30 значит будет
Nicolas21
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:57

Никто никогда не делал расчетов. По сути любое вот такое высказывание - пи***больство. Гнать таких анаЛитегов. Да и вообще не надо узнавать за такие прогнозы. Это ни о чем...
balta_laska
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:05

Кто купит по 28 очень потом пожалеет. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:18

Значит, хорошие сапоги, надо брать. (Служебный роман)
Курс доллара уже не то что налоговики, скоро дворники предсказывать будут.
p_a_l
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С учетом наших долгов 2,3 трил. грн. (на 31.08.20) и бюджета на 21 год - 1,07 трил. Уже даже не знаю чего ждать.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:16

Re: Гетманцев розповів, чи варто очікувати долар по 32-33...

А при чому тут дуляр і цей ...к = Гетманцев?

Чи він в кожній ..упі затичка?
change_pm
 
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