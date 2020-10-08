Наразі немає жодних підстав говорити про майбутні коливання курсу.
Дивися повний текст Гетманцев розповів, чи варто очікувати долар по 32-33 гривні до кінця року.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 11:52
Гетманцев розповів, чи варто очікувати долар по 32-33...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев розповів, чи варто очікувати долар по 32-33 гривні до кінця року.
Додано: Вів 13 жов, 2020 13:57
Никто никогда не делал расчетов. По сути любое вот такое высказывание - пи***больство. Гнать таких анаЛитегов. Да и вообще не надо узнавать за такие прогнозы. Это ни о чем...
Додано: Вів 13 жов, 2020 15:18
Значит, хорошие сапоги, надо брать. (Служебный роман)
Курс доллара уже не то что налоговики, скоро дворники предсказывать будут.
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:16
С учетом наших долгов 2,3 трил. грн. (на 31.08.20) и бюджета на 21 год - 1,07 трил. Уже даже не знаю чего ждать.
Додано: Вів 13 жов, 2020 17:16
Re: Гетманцев розповів, чи варто очікувати долар по 32-33...
А при чому тут дуляр і цей ...к = Гетманцев?
Чи він в кожній ..упі затичка?
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