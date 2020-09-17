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Росія дає Білорусі перші
$500 мільйонів кредиту

Росія дає Білорусі перші $500 мільйонів кредиту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:56

Росія дає Білорусі перші $500 мільйонів кредиту

Пропонуємо до обговорення:
Рада Євразійського фонду стабілізації та розвитку (ЄФСР), який підконтрольний РФ, схвалила надання Республіці Білорусь кредиту на 500 млн дол. США з власних коштів на термін до 10 років.

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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:56

Уже овощу давали- не помогло. Вова ху знает как деньги прос...ть))
l4567
 
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