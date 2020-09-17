|
|
Росія дає Білорусі перші $500 мільйонів кредиту
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 жов, 2020 12:56
Пропонуємо до обговорення:
Рада Євразійського фонду стабілізації та розвитку (ЄФСР), який підконтрольний РФ, схвалила надання Республіці Білорусь кредиту на 500 млн дол. США з власних коштів на термін до 10 років.
Дивися повний текст Росія дає Білорусі перші $500 мільйонів кредиту
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90696
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 13 жов, 2020 12:56
Уже овощу давали- не помогло. Вова ху знает как деньги прос...ть))
-
l4567
-
-
- Повідомлень: 180
- З нами з: 10.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|71
|
|
|1
|109
|
|
|1
|67
|
Чет 17 вер, 2020 12:42
l4567