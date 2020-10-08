Особливо актуальним це питання є для громадян Республіки Білорусь.
Дивися повний текст Україна спростила видачу посвідок на проживання.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 13:36
Україна спростила видачу посвідок на проживання
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна спростила видачу посвідок на проживання.
Додано: Вів 13 жов, 2020 13:37
Медленно но уверенно "наша" страна становится для нас чужой. К чему это я, постоянно вижу новости где преступления совершают выходцы из других стран. Причем это происходит на постоянной основе. А почему бы и нет, они попадают в свою родную атмосферу, где правоохранительная система толком не работает и все живут по принципу кто сильнее и у кого есть деньги тот и прав. Что в Одессе, что в Харькове неоднократно видел ситуации, где "гости" нашей страны хамят, лезут в драку, нарушают правила поведения. Грустно и неприятно. Ну сами подумайте кто сюда в здравом уме приедет ?
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