RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна спростила видачу
посвідок на проживання

Україна спростила видачу посвідок на проживання
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:36

Україна спростила видачу посвідок на проживання

Пропонуємо до обговорення:
Особливо актуальним це питання є для громадян Республіки Білорусь.

Дивися повний текст Україна спростила видачу посвідок на проживання.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90696
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:37

Медленно но уверенно "наша" страна становится для нас чужой. К чему это я, постоянно вижу новости где преступления совершают выходцы из других стран. Причем это происходит на постоянной основе. А почему бы и нет, они попадают в свою родную атмосферу, где правоохранительная система толком не работает и все живут по принципу кто сильнее и у кого есть деньги тот и прав. Что в Одессе, что в Харькове неоднократно видел ситуации, где "гости" нашей страны хамят, лезут в драку, нарушают правила поведения. Грустно и неприятно. Ну сами подумайте кто сюда в здравом уме приедет ?
Igorten
 
Повідомлень: 4094
З нами з: 01.11.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна відстає від світу: мінімальна зарплата слабо...
R2 » Вів 13 жов, 2020 14:17
0 0
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 жов, 2020 14:17
R2
У Зеленського пояснили, чому Україна досі не отримала...
R2 » Пон 12 жов, 2020 11:34
1 92
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 жов, 2020 11:34
svyatoslav_hromyak
Україна з 2021 року введе нульове мито на ввезення вина з ЄС
R2 » Чет 08 жов, 2020 07:15
7 822
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 жов, 2020 07:46
Shram

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.