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Україна відстає від світу:
мінімальна зарплата слабо...

Україна відстає від світу: мінімальна зарплата слабо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:17

Україна відстає від світу: мінімальна зарплата слабо...

Пропонуємо до обговорення:
Співвідношення мінімальної та середньої заробітної плати в Україні в 2021 році зросте з нинішніх 45% до 48%.

Дивися повний текст Україна відстає від світу: мінімальна зарплата слабо співвідноситься з середньою - Марченко.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:17

Предлагаю уплату подоходного налога и ЕСВ перенести с бизнеса на физ. лицо. Тогда будет быстро расти зарплата и бизнес выйдет из тени.
welmexplus
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:42

Убрать нереальные зарплаты топ-чиновников - и все станет на место.
di2gard
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:15

  welmexplus написав:Предлагаю уплату подоходного налога и ЕСВ перенести с бизнеса на физ. лицо. Тогда будет быстро расти зарплата и бизнес выйдет из тени.

Я тоже за. Работник сам за себя должен платить налоги. И отвечать тоже сам, а не перекладывать на плечи работодателя.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:30

Смысл повышать минималку если её не платят? Переводят людей на 0.5 или 0.7 ставки!
Повышение минималки только во вред чесным предпринимателям и компаниям. Такой себе способ сбить больше денег, а для рядового человека - это ИНФЛЯЦИЯ.
egor6508
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