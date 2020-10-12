Співвідношення мінімальної та середньої заробітної плати в Україні в 2021 році зросте з нинішніх 45% до 48%.
Дивися повний текст Україна відстає від світу: мінімальна зарплата слабо співвідноситься з середньою - Марченко.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 14:17
Україна відстає від світу: мінімальна зарплата слабо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна відстає від світу: мінімальна зарплата слабо співвідноситься з середньою - Марченко.
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:17
Предлагаю уплату подоходного налога и ЕСВ перенести с бизнеса на физ. лицо. Тогда будет быстро расти зарплата и бизнес выйдет из тени.
Додано: Вів 13 жов, 2020 15:15
Я тоже за. Работник сам за себя должен платить налоги. И отвечать тоже сам, а не перекладывать на плечи работодателя.
Зе-Чмо
Додано: Вів 13 жов, 2020 15:30
Смысл повышать минималку если её не платят? Переводят людей на 0.5 или 0.7 ставки!
Повышение минималки только во вред чесным предпринимателям и компаниям. Такой себе способ сбить больше денег, а для рядового человека - это ИНФЛЯЦИЯ.
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