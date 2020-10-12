Співвідношення мінімальної та середньої заробітної плати в Україні в 2021 році зросте з нинішніх 45% до 48%.
Дивися повний текст Україна відстає від світу: мінімальна зарплата слабо співвідноситься з середньою - Марченко.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 14:17
Україна відстає від світу: мінімальна зарплата слабо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна відстає від світу: мінімальна зарплата слабо співвідноситься з середньою - Марченко.
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:17
Предлагаю уплату подоходного налога и ЕСВ перенести с бизнеса на физ. лицо. Тогда будет быстро расти зарплата и бизнес выйдет из тени.
Додано: Вів 13 жов, 2020 15:15
Я тоже за. Работник сам за себя должен платить налоги. И отвечать тоже сам, а не перекладывать на плечи работодателя.
Зе-Чмо
Додано: Вів 13 жов, 2020 15:30
Смысл повышать минималку если её не платят? Переводят людей на 0.5 или 0.7 ставки!
Повышение минималки только во вред чесным предпринимателям и компаниям. Такой себе способ сбить больше денег, а для рядового человека - это ИНФЛЯЦИЯ.
Додано: Вів 13 жов, 2020 17:51
Верное решение + накопительная и индексированная система накоплений.
Ну,за справедливость!
Додано: Сер 14 жов, 2020 12:20
Но это имеет смысл только, когда работник сам, в буквальном смысле сам лично, платит за себя налоги. То есть он видит свои деньги в своём кармане, а потом берет и отправляет их в казначейство на общие нужды.
А то сейчас значительная часть население не имеет понятия сколько удерживается с его фонда заработной платы подоходного, ЕСВ, военного сбора.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 14 жов, 2020 13:27
Ага. И будут налоговая и фонды гоняться за каждым неплательщиком. Я уже не говорю о том, что правильно рассчитать суммы налога и сборов к оплате далеко не каждый сможет. Например, по добровольному медицинскому страхованию.
Додано: Сер 14 жов, 2020 19:28
Все дуже просто - його не платитимуть бо "крадуть", "мені це не треба", "вони там всі бандити" ітп. І не думаю що там допомогла б якась відповідальність за таке.
Додано: Сер 14 жов, 2020 19:30
Re: Україна відстає від світу: мінімальна зарплата слабо...
Варто задуматись а чому з цих сум не платиться податок? Можливо тому що це невигідно і може просто загнати бізнес в мінус?
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