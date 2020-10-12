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Україна відстає від світу:
мінімальна зарплата слабо...

Україна відстає від світу: мінімальна зарплата слабо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:17

Україна відстає від світу: мінімальна зарплата слабо...

Пропонуємо до обговорення:
Співвідношення мінімальної та середньої заробітної плати в Україні в 2021 році зросте з нинішніх 45% до 48%.

Дивися повний текст Україна відстає від світу: мінімальна зарплата слабо співвідноситься з середньою - Марченко.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:17

Предлагаю уплату подоходного налога и ЕСВ перенести с бизнеса на физ. лицо. Тогда будет быстро расти зарплата и бизнес выйдет из тени.
welmexplus
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:15

  welmexplus написав:Предлагаю уплату подоходного налога и ЕСВ перенести с бизнеса на физ. лицо. Тогда будет быстро расти зарплата и бизнес выйдет из тени.

Я тоже за. Работник сам за себя должен платить налоги. И отвечать тоже сам, а не перекладывать на плечи работодателя.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:30

Смысл повышать минималку если её не платят? Переводят людей на 0.5 или 0.7 ставки!
Повышение минималки только во вред чесным предпринимателям и компаниям. Такой себе способ сбить больше денег, а для рядового человека - это ИНФЛЯЦИЯ.
egor6508
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:51

  welmexplus написав:Предлагаю уплату подоходного налога и ЕСВ перенести с бизнеса на физ. лицо. Тогда будет быстро расти зарплата и бизнес выйдет из тени.

Верное решение + накопительная и индексированная система накоплений.
Ну,за справедливость!
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:20

  p_a_l написав:
  welmexplus написав:Предлагаю уплату подоходного налога и ЕСВ перенести с бизнеса на физ. лицо. Тогда будет быстро расти зарплата и бизнес выйдет из тени.

Я тоже за. Работник сам за себя должен платить налоги. И отвечать тоже сам, а не перекладывать на плечи работодателя.


Но это имеет смысл только, когда работник сам, в буквальном смысле сам лично, платит за себя налоги. То есть он видит свои деньги в своём кармане, а потом берет и отправляет их в казначейство на общие нужды.
А то сейчас значительная часть население не имеет понятия сколько удерживается с его фонда заработной платы подоходного, ЕСВ, военного сбора.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 13:27

  p_a_l написав:
  welmexplus написав:Предлагаю уплату подоходного налога и ЕСВ перенести с бизнеса на физ. лицо. Тогда будет быстро расти зарплата и бизнес выйдет из тени.

Я тоже за. Работник сам за себя должен платить налоги. И отвечать тоже сам, а не перекладывать на плечи работодателя.

Ага. И будут налоговая и фонды гоняться за каждым неплательщиком. Я уже не говорю о том, что правильно рассчитать суммы налога и сборов к оплате далеко не каждый сможет. Например, по добровольному медицинскому страхованию.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 19:28

  welmexplus написав:Предлагаю уплату подоходного налога и ЕСВ перенести с бизнеса на физ. лицо. Тогда будет быстро расти зарплата и бизнес выйдет из тени.

Все дуже просто - його не платитимуть бо "крадуть", "мені це не треба", "вони там всі бандити" ітп. І не думаю що там допомогла б якась відповідальність за таке.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 19:30

Re: Україна відстає від світу: мінімальна зарплата слабо...

“6 тис. гривень не є критичною заробітною платою, не є навіть середньою заробітною платою. Те, що ви називаєте податковим навантаженням на бізнес, я називаю тіньовим рівнем економіки, з якої не сплачено податки” , – резюмував Марченко.


Варто задуматись а чому з цих сум не платиться податок? Можливо тому що це невигідно і може просто загнати бізнес в мінус?
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 10:13

  nighthawk5 написав:
  welmexplus написав:Предлагаю уплату подоходного налога и ЕСВ перенести с бизнеса на физ. лицо. Тогда будет быстро расти зарплата и бизнес выйдет из тени.

Все дуже просто - його не платитимуть бо "крадуть", "мені це не треба", "вони там всі бандити" ітп. І не думаю що там допомогла б якась відповідальність за таке.

А она и не нужна: просто с зарплатной карты автоматом списывать процент при зачислении...
_hunter
 
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