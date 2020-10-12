Україна відстає від світу: мінімальна зарплата слабо...
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nighthawk5 написав:Все дуже просто - його не платитимуть бо "крадуть", "мені це не треба", "вони там всі бандити" ітп. І не думаю що там допомогла б якась відповідальність за таке.
А она и не нужна: просто с зарплатной карты автоматом списывать процент при зачислении...
Т.е. предлагаете добавить еще один уровень в администрировании налога и сборов? Вначале предприятие должно будет определить категорию выплат и сколько чего нужно удержать (то, что и так сейчас делается), потом еще банк должен будет правильно это удержать и перечислить в бюджет и фонд. А потом проверяющие будут приходить не только на предприятие, но и в банк. Идея - бимба! Создаст несколько тысяч рабочих мест в банках, налоговой и ПФ.
nighthawk5 написав:Все дуже просто - його не платитимуть бо "крадуть", "мені це не треба", "вони там всі бандити" ітп. І не думаю що там допомогла б якась відповідальність за таке.
А она и не нужна: просто с зарплатной карты автоматом списывать процент при зачислении...
Т.е. предлагаете добавить еще один уровень в администрировании налога и сборов? Вначале предприятие должно будет определить категорию выплат и сколько чего нужно удержать (то, что и так сейчас делается), потом еще банк должен будет правильно это удержать и перечислить в бюджет и фонд. А потом проверяющие будут приходить не только на предприятие, но и в банк. Идея - бимба! Создаст несколько тысяч рабочих мест в банках, налоговой и ПФ.
Почему "добавить"? -- перенести. Зачем? -- они просто перечисляют суммы "грязными" -- и все. -- смотрим на Штаты/Европу -- такой бред, что работник понятия не имеет сколько и куда налогов он платит -- он только в пост-совке остался.
Проверяющие вообще никуда не будут приходить -- банк-то все будет делать "автоматом". Это, наоборот, "работяги" будут бегать в налоговую -- почему лишние бабки списали