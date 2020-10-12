RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна відстає від світу:
мінімальна зарплата слабо...

Україна відстає від світу: мінімальна зарплата слабо...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:37

  _hunter написав:
  nighthawk5 написав:Все дуже просто - його не платитимуть бо "крадуть", "мені це не треба", "вони там всі бандити" ітп. І не думаю що там допомогла б якась відповідальність за таке.

А она и не нужна: просто с зарплатной карты автоматом списывать процент при зачислении...

Т.е. предлагаете добавить еще один уровень в администрировании налога и сборов? Вначале предприятие должно будет определить категорию выплат и сколько чего нужно удержать (то, что и так сейчас делается), потом еще банк должен будет правильно это удержать и перечислить в бюджет и фонд. А потом проверяющие будут приходить не только на предприятие, но и в банк. Идея - бимба! Создаст несколько тысяч рабочих мест в банках, налоговой и ПФ. :mrgreen:
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1706
З нами з: 26.02.18
Подякував: 511 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 13:06

  Gastarbaiter написав:
  _hunter написав:
  nighthawk5 написав:Все дуже просто - його не платитимуть бо "крадуть", "мені це не треба", "вони там всі бандити" ітп. І не думаю що там допомогла б якась відповідальність за таке.

А она и не нужна: просто с зарплатной карты автоматом списывать процент при зачислении...

Т.е. предлагаете добавить еще один уровень в администрировании налога и сборов? Вначале предприятие должно будет определить категорию выплат и сколько чего нужно удержать (то, что и так сейчас делается), потом еще банк должен будет правильно это удержать и перечислить в бюджет и фонд. А потом проверяющие будут приходить не только на предприятие, но и в банк. Идея - бимба! Создаст несколько тысяч рабочих мест в банках, налоговой и ПФ. :mrgreen:

Почему "добавить"? -- перенести.
Зачем? -- они просто перечисляют суммы "грязными" -- и все.
-- смотрим на Штаты/Европу -- такой бред, что работник понятия не имеет сколько и куда налогов он платит -- он только в пост-совке остался.

Проверяющие вообще никуда не будут приходить -- банк-то все будет делать "автоматом". Это, наоборот, "работяги" будут бегать в налоговую -- почему лишние бабки списали :)
_hunter
 
Повідомлень: 2853
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна за чотири роки імпортувала понад 1 млн б/у авто
R2 » Сер 14 жов, 2020 23:40
1 65
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 жов, 2020 23:40
tempepiro
По всьому світу вмирають біржі криптовалют - аналітики
R2 » Пон 12 жов, 2020 19:07
5 435
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 жов, 2020 11:36
greenozon
Україна спростила видачу посвідок на проживання
R2 » Вів 13 жов, 2020 13:36
1 105
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 жов, 2020 13:37
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90225)
15.10.2020 13:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.