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Стартап представив дешевий електровелосипед Reevo з...
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Додано: Вів 13 жов, 2020 15:22
Пропонуємо до обговорення:
На думку видання New Atlas, представлений на Indigogo електровелосипед Reevo стартапу Beno хоч і привертає увагу, по суті є лише інженерним курйозом. Колеса без маточини виглядають круто, але на цьому їх цінність закінчується, тоді як спиці виконують важливу функцію, зміцнюючи і стабілізуючи легке колесо і не дозволяючи йому деформуватися.
Дивися повний текст Стартап представив дешевий електровелосипед Reevo з колесами без маточини (відео)
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Додано: Вів 13 жов, 2020 15:22
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