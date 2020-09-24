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Стартап представив дешевий
електровелосипед Reevo з...

Стартап представив дешевий електровелосипед Reevo з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:22

Стартап представив дешевий електровелосипед Reevo з...

Пропонуємо до обговорення:
На думку видання New Atlas, представлений на Indigogo електровелосипед Reevo стартапу Beno хоч і привертає увагу, по суті є лише інженерним курйозом. Колеса без маточини виглядають круто, але на цьому їх цінність закінчується, тоді як спиці виконують важливу функцію, зміцнюючи і стабілізуючи легке колесо і не дозволяючи йому деформуватися.

Дивися повний текст Стартап представив дешевий електровелосипед Reevo з колесами без маточини (відео).
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