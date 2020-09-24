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Стартап представив дешевий
електровелосипед Reevo з...

Стартап представив дешевий електровелосипед Reevo з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:22

Стартап представив дешевий електровелосипед Reevo з...

Пропонуємо до обговорення:
На думку видання New Atlas, представлений на Indigogo електровелосипед Reevo стартапу Beno хоч і привертає увагу, по суті є лише інженерним курйозом. Колеса без маточини виглядають круто, але на цьому їх цінність закінчується, тоді як спиці виконують важливу функцію, зміцнюючи і стабілізуючи легке колесо і не дозволяючи йому деформуватися.

Дивися повний текст Стартап представив дешевий електровелосипед Reevo з колесами без маточини (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:22

Дешевый?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:54

как то не соответствует пробег заявленной емкости у меня получаеться на 500 Вт\час = 10А\ч * 48 вольт ( на самом деле от 42 до 56) от силы получаеться 32 км , а если вообще ножками не помогать то думаю за 25 сдуеться ... но это всего лишь $1000 под ключь.
Так что терзают смутные сомнения начет скорости и расстояния , може при скорости в 15 км\ час и получиться с мотором 250 Вт . Если это Европа то там по закону ограничение скорости 25 км\ час для электро велосипедов , но на радость велосипедистам для обычных велосипедов такого ограничения нету :)
Цена ... ну без точных характеристик не до конца понятно .... надо выдеть щупать ... смотреть на компоненты характеристики и так далее ,
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:53

yama, про скорость таки никто не говорил. Например, http://xt.ht/phpbb/topic50856.html для 74 Вт даёт оценку в 19-20 км/ч. Т.е. 500 Втч хватит на минимум 500 / 74 * 19 = 128 км. Так что у этих стартаперов ещё очень мало написано или велосипед не эффективный :)

Ну а если на нём аккумулятор, как написано в статье, строит электростанции со скоростью 500 Вт/ч, то я затрудняюсь сказать чем ограничен пробег.
moveton
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