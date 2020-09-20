Для подорожей українських громадян в умовах пандемії наразі відкрито 58 країн.
Дивися повний текст Для українців відкрили кордони вже 58 країн – МЗС.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 17:24
Для українців відкрили кордони вже 58 країн – МЗС
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Дивися повний текст Для українців відкрили кордони вже 58 країн – МЗС.
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