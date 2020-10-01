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Кличко запропонував парламенту
ухвалити закон, який...

Кличко запропонував парламенту ухвалити закон, який...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:50

Кличко запропонував парламенту ухвалити закон, який...

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко звернувся до парламенту щодо ухвалення законопроєкту, який дозволить зменшити тариф на газ.

Дивися повний текст Кличко запропонував парламенту ухвалити закон, який допоможе зменшити тариф на газ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:50

перед выборами можно и избирателях "подумать"... :)))
Тракторист
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