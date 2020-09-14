Уряд на засіданні у вівторок, 13 жовтня, продовжив карантин до кінця року і посилив обмеження.
Дивися повний текст Карантинні обмеження посилили.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 17:54
Карантинні обмеження посилили
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Дивися повний текст Карантинні обмеження посилили.
Додано: Вів 13 жов, 2020 17:54
требование нашения масок здоровыми людьми может носить только рекомендательный характер, а ограничение числа людей на массовых мероприятиях антиконституционны...
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