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Карантинні обмеження посилили

Карантинні обмеження посилили
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:54

Карантинні обмеження посилили

Пропонуємо до обговорення:
Уряд на засіданні у вівторок, 13 жовтня, продовжив карантин до кінця року і посилив обмеження.

Дивися повний текст Карантинні обмеження посилили.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:06

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