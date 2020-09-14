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Карантинні обмеження посилили
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 жов, 2020 17:54
Пропонуємо до обговорення:
Уряд на засіданні у вівторок, 13 жовтня, продовжив карантин до кінця року і посилив обмеження.
Дивися повний текст Карантинні обмеження посилили
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Додано: Сер 14 жов, 2020 20:48
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