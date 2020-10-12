Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд продовжить карантин в Україні до кінця року. Також в постанову про карантинні обмеження внесуть зміни.
Дивися повний текст Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року, - Шмигаль.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 17:55
Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року, - Шмигаль.
Додано: Вів 13 жов, 2020 17:55
а когда шмыгатель будет привлечён к ответственности за нарушение норм конституции?...
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