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Адаптивний карантин в Україні
продовжать до кінця року,...

Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:55

Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року,...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд продовжить карантин в Україні до кінця року. Також в постанову про карантинні обмеження внесуть зміни.

Дивися повний текст Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року, - Шмигаль.
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а когда шмыгатель будет привлечён к ответственности за нарушение норм конституции?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:14

Карантин не законный. Нарушает конституционные права граждан.
Nicolas21
 
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