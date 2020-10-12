Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).
Дивися повний текст Українські банки закривають сотні \"зайвих\" відділень.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 18:52
Українські банки закривають сотні "зайвих" відділень
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Дивися повний текст Українські банки закривають сотні \"зайвих\" відділень.
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