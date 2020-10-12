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Українські банки закривають
сотні "зайвих" відділень

Українські банки закривають сотні "зайвих" відділень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:52

Українські банки закривають сотні "зайвих" відділень

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Дивися повний текст Українські банки закривають сотні \"зайвих\" відділень.
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