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В Україні вирішили
змінити документи моряків

В Україні вирішили змінити документи моряків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 07:18

В Україні вирішили змінити документи моряків

Пропонуємо до обговорення:
Для забезпечення безперебійної видачі бланків посвідчення особи моряка Державна служба морського та річкового транспорту (Морська адміністрація) почала їх передачу в дипломно-паспортні відділи служб капітанів портів.

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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 07:18

тю, может надо лучше корабли начать строить?? а то у этих моряков от морского токо паспорт
svetoch-10
 
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