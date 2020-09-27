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Марченко назвав видатки, які
можуть урізати у разі...

Марченко назвав видатки, які можуть урізати у разі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 07:51

Марченко назвав видатки, які можуть урізати у разі...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо Україна не отримає транш МВФ, у першу чергу можуть скоротити видатки розвитку

Дивися повний текст Марченко назвав видатки, які можуть урізати у разі неотримання другого траншу МВФ до кінця року.
R2
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Dikoy
 
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ну нічого, трохи затримаємось в розвитку)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:05

  nighthawk5 написав:ну нічого, трохи затримаємось в розвитку)


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Ratatui
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