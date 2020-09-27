Якщо Україна не отримає транш МВФ, у першу чергу можуть скоротити видатки розвитку
Дивися повний текст Марченко назвав видатки, які можуть урізати у разі неотримання другого траншу МВФ до кінця року.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 жов, 2020 07:51
Марченко назвав видатки, які можуть урізати у разі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Марченко назвав видатки, які можуть урізати у разі неотримання другого траншу МВФ до кінця року.
Додано: Сер 14 жов, 2020 18:05
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|