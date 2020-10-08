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Дивися повний текст У Нацбанку розповіли, як розпізнати продавця-шахрая (інфографіка).
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Додано: Сер 14 жов, 2020 10:51
У Нацбанку розповіли, як розпізнати продавця-шахрая...
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Дивися повний текст У Нацбанку розповіли, як розпізнати продавця-шахрая (інфографіка).
Додано: Сер 14 жов, 2020 23:02
Нацбанк начал отбирать хлеб у полицаев? Пора полицаям начинать кредиты выдавать.
Додано: Сер 14 жов, 2020 23:46
Ratatui , вы слишком много на них вешаете. У них и так дел невпроворот с наркотой, ломбардами, игровыми залами. Такими темпами придется снова увеличивать бюджет на наших честнейших полицаев
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