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У Нацбанку розповіли, як
розпізнати продавця-шахрая...

У Нацбанку розповіли, як розпізнати продавця-шахрая...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 10:51

У Нацбанку розповіли, як розпізнати продавця-шахрая...

Пропонуємо до обговорення:
Купувати онлайн зручно, але щоб покупки були безпечними, треба бути обачними.

Дивися повний текст У Нацбанку розповіли, як розпізнати продавця-шахрая (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 10:51

3 и 6 пункт памятки одинаковый
paxxxey
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 23:02

Нацбанк начал отбирать хлеб у полицаев? Пора полицаям начинать кредиты выдавать.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 23:46

Ratatui , вы слишком много на них вешаете. У них и так дел невпроворот с наркотой, ломбардами, игровыми залами. Такими темпами придется снова увеличивать бюджет на наших честнейших полицаев
tempepiro
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