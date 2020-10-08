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У Нацбанку розповіли, як
розпізнати продавця-шахрая...

У Нацбанку розповіли, як розпізнати продавця-шахрая...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 10:51

У Нацбанку розповіли, як розпізнати продавця-шахрая...

Пропонуємо до обговорення:
Купувати онлайн зручно, але щоб покупки були безпечними, треба бути обачними.

Дивися повний текст У Нацбанку розповіли, як розпізнати продавця-шахрая (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 10:51

3 и 6 пункт памятки одинаковый
paxxxey
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 23:02

Нацбанк начал отбирать хлеб у полицаев? Пора полицаям начинать кредиты выдавать.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 23:46

Ratatui , вы слишком много на них вешаете. У них и так дел невпроворот с наркотой, ломбардами, игровыми залами. Такими темпами придется снова увеличивать бюджет на наших честнейших полицаев
tempepiro
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 00:09

Не соглашается на покупку с постоплатой или просит перечислить аванс на карту - Аванс за просто так проехать товару туда, сюда, и с процентом по стоимости товара. Кто знает, как уберечь продавца от липового наложенного платежа?
Медвежьи услуги типа ОЛХ и ПРОМ доставки не предлагать.

Конкуренты заказывают товар наложкой и не забирают его. В базе НП по тел существует реальный человек, но при кидке типа покупателем НП банить обидчика не желает. НП на кидках тоже денег заработает. Тут соучастник получается.
Вот они реалии. Продавец всегда виноват, покупатель всегда прав.
БЛМ на наш манер.

Несколько лет назад наблюдал картину в отделении НП. Какой то чел в ретузах пришел посмотреть на телевизор за 15000 грн. С собой денег не брал. А зачем? Он ведь у продавца заказал телевизор чтобы просто посмотреть на него. Продавец конечно свозил телек за свой счет туда сюда и заплатил 2,5% от стоимости. И все это для того чтобы ретузник просто посмотрел.
Так че там? Аванс берет, значит подозрительно?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 10:42

  tempepiro написав:Ratatui , вы слишком много на них вешаете. У них и так дел невпроворот с наркотой, ломбардами, игровыми залами. Такими темпами придется снова увеличивать бюджет на наших честнейших полицаев


Наркоту перепродал и сразу кредит выдал наркодилеру для увеличения оборотных средств. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 10:57

p_a_l прав.
самая большая проблема - получение оплаты продавцом при наложенном платеже.
если покупатель не приходит забирать, то продавец оплачивает обе стороны.

олх доставка чуточку упрощает жизнь, но опять же, продавец должен платить за упаковку. на большом товаре эта затрата может достигать несколько сотен гривен.
Если покупатель отказывается, то отправка в обе стороны будет бесплатной, но упаковка неть.

НП создала сейф для такого рода защиты продавца, но что-то пока приостановила его использование.
ukrmvs
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