У Нацбанку розповіли, як розпізнати продавця-шахрая...

Додано: Чет 15 жов, 2020 00:09

Не соглашается на покупку с постоплатой или просит перечислить аванс на карту - Аванс за просто так проехать товару туда, сюда, и с процентом по стоимости товара. Кто знает, как уберечь продавца от липового наложенного платежа?

Медвежьи услуги типа ОЛХ и ПРОМ доставки не предлагать.



Конкуренты заказывают товар наложкой и не забирают его. В базе НП по тел существует реальный человек, но при кидке типа покупателем НП банить обидчика не желает. НП на кидках тоже денег заработает. Тут соучастник получается.

Вот они реалии. Продавец всегда виноват, покупатель всегда прав.

БЛМ на наш манер.



Несколько лет назад наблюдал картину в отделении НП. Какой то чел в ретузах пришел посмотреть на телевизор за 15000 грн. С собой денег не брал. А зачем? Он ведь у продавца заказал телевизор чтобы просто посмотреть на него. Продавец конечно свозил телек за свой счет туда сюда и заплатил 2,5% от стоимости. И все это для того чтобы ретузник просто посмотрел.

Так че там? Аванс берет, значит подозрительно?