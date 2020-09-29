Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі компанії.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" пробурив 6-кілометрову свердловину на Полтавщині.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 12:43
"Нафтогаз" пробурив 6-кілометрову свердловину на Полтавщині
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" пробурив 6-кілометрову свердловину на Полтавщині.
Додано: Сер 14 жов, 2020 12:44
А потом скважины пробуренные по сути за деньги налогоплательщиков передадут олигархам?
Додано: Сер 14 жов, 2020 13:16
Естественно,по-другому у нас быть не может
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