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Як перевірити надійність забудовника - поради Мін'юсту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 жов, 2020 15:19
Пропонуємо до обговорення:
Експерти Мін'юсту радять перевіряти надійність забудовника перед укладанням інвестиційного договору.
Дивися повний текст Як перевірити надійність забудовника - поради Мін'юсту
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