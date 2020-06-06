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Білі хакери отримали 374 тис. дол. за знайдені в Azure...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 жов, 2020 17:12
Пропонуємо до обговорення:
Всього в конкурсі взяли участь 70 дослідників з 21 країни.
Дивися повний текст Білі хакери отримали 374 тис. дол. за знайдені в Azure Sphere уразливості
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