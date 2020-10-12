RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Chevrolet виводить на ринок
бюджетний кросовер (фото)

Chevrolet виводить на ринок бюджетний кросовер (фото)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:03

Chevrolet виводить на ринок бюджетний кросовер (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Chevrolet виводить на ринок найдоступніший кросовер Groove.

Дивися повний текст Chevrolet виводить на ринок бюджетний кросовер (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90710
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:03

У нас его представят лет через 5 тысяч за 20 вечнозелёных.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7129
З нами з: 30.11.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Vivo представила найбюджетніший смартфон 5G (фото)
R2 » Сер 14 жов, 2020 03:54
1 78
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 жов, 2020 03:54
moveton
Haval представив новий стильний кросовер (фото)
R2 » Пон 12 жов, 2020 10:09
1 75
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 жов, 2020 10:09
svyatoslav_hromyak
KIA оновила популярну модель кросовера (фото)
R2 » П'ят 09 жов, 2020 10:51
2 134
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 жов, 2020 13:09
Slon_Nosov

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.