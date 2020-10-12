Компанія Chevrolet виводить на ринок найдоступніший кросовер Groove.
Дивися повний текст Chevrolet виводить на ринок бюджетний кросовер (фото).
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Додано: Сер 14 жов, 2020 18:03
Chevrolet виводить на ринок бюджетний кросовер (фото)
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Дивися повний текст Chevrolet виводить на ринок бюджетний кросовер (фото).
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