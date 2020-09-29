Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.
Дивися повний текст Перевантажені фури: За минулий тиждень нарахували штрафів на 2,45 мільйона.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 18:37
Перевантажені фури: За минулий тиждень нарахували...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перевантажені фури: За минулий тиждень нарахували штрафів на 2,45 мільйона.
Додано: Сер 14 жов, 2020 18:37
Для кого эта пиар-статистика?Сколько поступило в бюджет?СЛАБО криклий?
Додано: Сер 14 жов, 2020 19:21
Надо считать так:
2.45млн. грн - "затраты на проверку 19тыс. фур" - "потери от задержки 19 тыс фур" + "сохранение ресурса дорог".
Учитывая что штрафов не так много, то и дороги не сильно сохранились, а затраты и потери по прикидкам на порядок выше.
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