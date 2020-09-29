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Перевантажені фури: За
минулий тиждень нарахували...

Перевантажені фури: За минулий тиждень нарахували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:37

Перевантажені фури: За минулий тиждень нарахували...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Дивися повний текст Перевантажені фури: За минулий тиждень нарахували штрафів на 2,45 мільйона.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:37

Для кого эта пиар-статистика?Сколько поступило в бюджет?СЛАБО криклий?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 19:21

Надо считать так:
2.45млн. грн - "затраты на проверку 19тыс. фур" - "потери от задержки 19 тыс фур" + "сохранение ресурса дорог".
Учитывая что штрафов не так много, то и дороги не сильно сохранились, а затраты и потери по прикидкам на порядок выше.
Horus
 
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