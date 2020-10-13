Згідно з директивами ЄС, техогляд в нашій країні зобов'язані повернути.
Дивися повний текст Максим Розенко: техогляд в Україні. Виклики нового ринку обсягом в 10 млрд гривень.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 19:04
Максим Розенко: техогляд в Україні. Виклики нового ринку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Максим Розенко: техогляд в Україні. Виклики нового ринку обсягом в 10 млрд гривень.
Додано: Сер 14 жов, 2020 19:04
А может быть стоит привести сначала ВСЕ дороги в соответствие с регламентом ЕС , а потом требовать обязательный ОТК для ТС?
За езду по нашим дорогам должны удостоверение инвалида выдавать после 3 лет.
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