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Максим Розенко: техогляд в
Україні. Виклики нового ринку...

Максим Розенко: техогляд в Україні. Виклики нового ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 19:04

Максим Розенко: техогляд в Україні. Виклики нового ринку...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з директивами ЄС, техогляд в нашій країні зобов'язані повернути.

Дивися повний текст Максим Розенко: техогляд в Україні. Виклики нового ринку обсягом в 10 млрд гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 19:04

А может быть стоит привести сначала ВСЕ дороги в соответствие с регламентом ЕС , а потом требовать обязательный ОТК для ТС?
За езду по нашим дорогам должны удостоверение инвалида выдавать после 3 лет.
straponesa
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