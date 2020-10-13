Згідно з директивами ЄС, техогляд в нашій країні зобов'язані повернути.
Дивися повний текст Максим Розенко: техогляд в Україні. Виклики нового ринку обсягом в 10 млрд гривень.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 19:04
Максим Розенко: техогляд в Україні. Виклики нового ринку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Максим Розенко: техогляд в Україні. Виклики нового ринку обсягом в 10 млрд гривень.
Додано: Сер 14 жов, 2020 19:04
А может быть стоит привести сначала ВСЕ дороги в соответствие с регламентом ЕС , а потом требовать обязательный ОТК для ТС?
За езду по нашим дорогам должны удостоверение инвалида выдавать после 3 лет.
Додано: Сер 14 жов, 2020 19:30
ваш ник не соответствует аватару
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 14 жов, 2020 19:33
с дорогами то ситуация налаживается последние годы. Вопрос в том как по мне, зачем проходить еще одно ТО тем, кто проходит регламентные ТО каждые 10-15 т км?
Додано: Сер 14 жов, 2020 20:22
А есть ли статистика, какой процент ДТП (от общего количества) происходит по причине технического состояния ТС? Увеличился ли процент ДТП после отмены обязательного ТО? 10 лет прошло, как никак должна набраться статистика.
Додано: Сер 14 жов, 2020 22:06
Re: Максим Розенко: техогляд в Україні. Виклики нового ринку
В ЕС (внезапно) тоже есть неидеальные дороги.
К тому же техосмотр это вообще не про дороги.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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