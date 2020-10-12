Максим Розенко: техогляд в Україні. Виклики нового ринку...

Додано: Чет 15 жов, 2020 03:05

vitaliy_berdinskikh

- Это про открытие краника в 10 ярдов с населения.

- Это про неограниченный ресурс, для очередных осчастливленных колядныков, в 2-3-100 раз свыше.

- Это про новый виток пакращань, от обезумевшего от вкуса денег и власти с...та.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.