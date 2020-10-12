Згідно з директивами ЄС, техогляд в нашій країні зобов'язані повернути.
Дивися повний текст Максим Розенко: техогляд в Україні. Виклики нового ринку обсягом в 10 млрд гривень.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 19:04
Максим Розенко: техогляд в Україні. Виклики нового ринку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Максим Розенко: техогляд в Україні. Виклики нового ринку обсягом в 10 млрд гривень.
Додано: Сер 14 жов, 2020 19:04
А может быть стоит привести сначала ВСЕ дороги в соответствие с регламентом ЕС , а потом требовать обязательный ОТК для ТС?
За езду по нашим дорогам должны удостоверение инвалида выдавать после 3 лет.
Додано: Сер 14 жов, 2020 19:30
ваш ник не соответствует аватару
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 14 жов, 2020 19:33
с дорогами то ситуация налаживается последние годы. Вопрос в том как по мне, зачем проходить еще одно ТО тем, кто проходит регламентные ТО каждые 10-15 т км?
Додано: Сер 14 жов, 2020 20:22
А есть ли статистика, какой процент ДТП (от общего количества) происходит по причине технического состояния ТС? Увеличился ли процент ДТП после отмены обязательного ТО? 10 лет прошло, как никак должна набраться статистика.
Додано: Сер 14 жов, 2020 22:06
Re: Максим Розенко: техогляд в Україні. Виклики нового ринку
В ЕС (внезапно) тоже есть неидеальные дороги.
К тому же техосмотр это вообще не про дороги.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 15 жов, 2020 03:05
vitaliy_berdinskikh
- Это про открытие краника в 10 ярдов с населения.
- Это про неограниченный ресурс, для очередных осчастливленных колядныков, в 2-3-100 раз свыше.
- Это про новый виток пакращань, от обезумевшего от вкуса денег и власти с...та.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 15 жов, 2020 07:57
Вон выше человек пишет что абсолютно все водители честно и с осознанием долга проходят ТО каждые 10-15 тыс. км.
Теперь после прохождения ТО у них будет бумажка.
Про какие новые 10 ярдов с населения ты говоришь?
Ты что, клевещешь на украинцев говоря что они не проходят ТО?
Надо ещё ПДД отменить: ведь останавливаясь на красный и стоя минуту или две население за год сжигает топлива на миллиарды гривен.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 15 жов, 2020 09:48
Процент впав
за 2019 рік Управління несправним транспортним засобом 67
за 6 місяців 2012 року - 55
і Загальна статистика причин ДТП
Керування транспортним засобом у нетверезому стані 1216
Перевищення встановленої швидкості 576
Перевищення безпечної швидкості 8761
Невиконання вимог сигналів регулювання 338
Порушення правил перевезення пасажирів 86
Порушення правил маневрування 5676
Порушення правил проїзду пішохідних переходів 1673
Порушення правил проїзду зупинок громадського транспорту 11
Порушення правил користування освітлювальними приладами 22
Порушення правил надання безперешкодного проїзду 264
Порушення правил зупинки і стоянки транспортного засобу 52
Порушення правил проїзду залізничних переїздів 54
Порушення правил перевезення вантажів 16
Порушення правил буксирування 15
Порушення правил обгону 317
Виїзд на смугу зустрічного руху 778
Порушення правил проїзду перехресть 2132
Управління несправним транспортним засобом 67
Недодержання дистанції 1967
Перевтома, сон за кермом 90
Порушення правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів 9
Перехід у невстановленому місці 1102
Пішоходи Невиконання вимог сигналів регулювання 93
Неочікуваний вихід на проїзну частину 511
Пішохід у нетверезому стані 120
Порушення техніки безпеки пасажиром 79
Порушення правил утримання автодоріг та вулиць 21
Порушення вимог ПДР погоничем тварин 6
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:44
Техосмотр - это коррупционное корыто, такое же, как и сертификация сейчас, лишь бы бумажку продать. Везде, куда влазит гнилое коррумпированное государство, будет коррупция.
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