Строительство дорог (одна из важных функций государства) тоже коррупционное корыто. Предлагаю всем подписать петцию за отказ от строительства дорог.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 13:48
Re: Максим Розенко: техогляд в Україні. Виклики нового ринку
Строительство дорог (одна из важных функций государства) тоже коррупционное корыто. Предлагаю всем подписать петцию за отказ от строительства дорог.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:24
Где ставить подпись ? Государство отстранить нужно от всего по максимуму, слишком нерационально оно осваивает налоги, а точнее ворует много, далеко не "богоугодную" десятину.
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:32
Техосмотр это реально не про дороги, да и вообще в разных странах с ним дело обстоит по-разному.Как в ЕС не знаю, а вот в Канаде реальный техосмотр владельцу личного авто надо проходить только при приватной продаже, причем это может сделать и покупатель, но без технического заключения об исправности автомобиль на учет не поставишь. Однако, кроме этого есть т.н."Drive Clean Test", который обязателен к прохождению раз в два года, делается на любом авторизированном сервисе - авто загоняют на стенд и производят необходимые замеры, а данные компьютер передает непосредственно в Министрество транспорта провинции, цена услуги фиксированная, момент коррупции фактически исключен...но, я думаю, никто не сомневается в том что здесь подобная ситуация невозможна от слова совсем
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