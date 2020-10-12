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Максим Розенко: техогляд в
Україні. Виклики нового ринку...

Максим Розенко: техогляд в Україні. Виклики нового ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:24

  vitaliy_berdinskikh написав:
  eduard_k написав:Техосмотр - это коррупционное корыто... Везде, куда влазит гнилое коррумпированное государство, будет коррупция.

Строительство дорог (одна из важных функций государства) тоже коррупционное корыто. Предлагаю всем подписать петцию за отказ от строительства дорог.

Где ставить подпись ? Государство отстранить нужно от всего по максимуму, слишком нерационально оно осваивает налоги, а точнее ворует много, далеко не "богоугодную" десятину.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:32

  vitaliy_berdinskikh написав:
  straponesa написав:А может быть стоит привести сначала ВСЕ дороги в соответствие с регламентом ЕС

В ЕС (внезапно) тоже есть неидеальные дороги.

К тому же техосмотр это вообще не про дороги.


Техосмотр это реально не про дороги, да и вообще в разных странах с ним дело обстоит по-разному.Как в ЕС не знаю, а вот в Канаде реальный техосмотр владельцу личного авто надо проходить только при приватной продаже, причем это может сделать и покупатель, но без технического заключения об исправности автомобиль на учет не поставишь. Однако, кроме этого есть т.н."Drive Clean Test", который обязателен к прохождению раз в два года, делается на любом авторизированном сервисе - авто загоняют на стенд и производят необходимые замеры, а данные компьютер передает непосредственно в Министрество транспорта провинции, цена услуги фиксированная, момент коррупции фактически исключен...но, я думаю, никто не сомневается в том что здесь подобная ситуация невозможна от слова совсем :)
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 16:05

  alex_dvornichenko написав:Где ставить подпись ? Государство отстранить нужно от всего по максимуму, слишком нерационально оно осваивает налоги, а точнее ворует много, далеко не "богоугодную" десятину.

Да-да, государство вообще не нужно: каждый построит себе личную дорогу на своих личных пяти гектарах и будет по ним ездить. Ура анархия. :mrgreen:
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vitaliy_berdinskikh
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