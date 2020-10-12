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Максим Розенко: техогляд в Україні. Виклики нового ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:24
vitaliy_berdinskikh написав: eduard_k написав:
Техосмотр - это коррупционное корыто... Везде, куда влазит гнилое коррумпированное государство, будет коррупция.
Строительство дорог (одна из важных функций государства) тоже коррупционное корыто. Предлагаю всем подписать петцию за отказ от строительства дорог.
Где ставить подпись ? Государство отстранить нужно от всего по максимуму, слишком нерационально оно осваивает налоги, а точнее ворует много, далеко не "богоугодную" десятину.
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alex_dvornichenko
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Додано: Чет 15 жов, 2020 14:32
vitaliy_berdinskikh написав: straponesa написав:
А может быть стоит привести сначала ВСЕ дороги в соответствие с регламентом ЕС
В ЕС (внезапно) тоже есть неидеальные дороги.
К тому же техосмотр это вообще не про дороги.
Техосмотр это реально не про дороги, да и вообще в разных странах с ним дело обстоит по-разному.Как в ЕС не знаю, а вот в Канаде реальный техосмотр владельцу личного авто надо проходить только при приватной продаже, причем это может сделать и покупатель, но без технического заключения об исправности автомобиль на учет не поставишь. Однако, кроме этого есть т.н."Drive Clean Test", который обязателен к прохождению раз в два года, делается на любом авторизированном сервисе - авто загоняют на стенд и производят необходимые замеры, а данные компьютер передает непосредственно в Министрество транспорта провинции, цена услуги фиксированная, момент коррупции фактически исключен...но, я думаю, никто не сомневается в том что здесь подобная ситуация невозможна от слова совсем
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Додано: Чет 15 жов, 2020 15:25
новая выкачка бабла от воров в креслах.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 16:05
alex_dvornichenko написав:
Где ставить подпись ? Государство отстранить нужно от всего по максимуму, слишком нерационально оно осваивает налоги, а точнее ворует много, далеко не "богоугодную" десятину.
Да-да, государство вообще не нужно: каждый построит себе личную дорогу на своих личных пяти гектарах и будет по ним ездить. Ура анархия.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 15 жов, 2020 17:17
vitaliy_berdinskikh Не стоит кидаться в крайности. Раньше за прохождение техосмотра платили деньги и сейчас будут. У кого машина не годилась , обращались к решалам и за другую сумму покупали техосмотр. Что сейчас измениться? Автобусы как были в ужасном состоянии, так и сейчас. Коптят так, что даже о Евро2 не скажешь. А техосмотр у всех пройден. Вот так и дальше будут теперь ещё личные машины покупать прохождение техосмотра. На состоянии машин это не отразиться. Пока не наладится настоящий, а не липовый техосмотр общественного транспорта, о прохождении ТО личным транспортом нечего и думать.В Европе ни один сервис не подпишет прохождение ТО на неисправной машине. Лично знаю человека, у которого при отличной машине, дизель давал выхлоп более загрязненный , чем по нормам. ТО машина не прошла.О взятке даже и речи быть не могло. Купил на заправке какую-то жидкость в бак, прогнал по трассе, чтоб прочистилось и стало всё в порядке. ТО потом прошла. Там даже мелочь играет роль. Пока у нас никого не накажут из тех, кто провел липовый ТО, не отнимут лицензии за это, все разговоры о техосмотре бессмысленны.
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valera2011
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Додано: Чет 15 жов, 2020 17:48
Sovenok написав:
і Загальна статистика причин
ДТП
Управління несправним транспортним засобом 67
То есть ради этих 67 ДТП всех водителей Украины обкладывают побором в 10 млрд грн/год.
Супер. По 150 млн расходов за 1 ДТП. Рынок они, #$%дь, создают.
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alter
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Додано: Чет 15 жов, 2020 19:18
alter написав: Sovenok написав:
і Загальна статистика причин
ДТП
Управління несправним транспортним засобом 67
То есть ради этих 67 ДТП всех водителей Украины обкладывают побором в 10 млрд грн/год.
Супер. По 150 млн расходов за 1 ДТП. Рынок они, #$%дь, создают.
Скажете тоже, 67. Из них 60 мажоров, судей и прокуроров у которых на Бентли тормоза отказали, или на Ямахе рулевую рейку заклинило. А остальные 7 - это прошедшие техосмотр грузовики и автобусы.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 21:21
vitaliy_berdinskikh написав: eduard_k написав:
Техосмотр - это коррупционное корыто... Везде, куда влазит гнилое коррумпированное государство, будет коррупция.
Строительство дорог (одна из важных функций государства) тоже коррупционное корыто. Предлагаю всем подписать петцию за отказ от строительства дорог.
А вы у нас такой государственник, под всеми статьями прославляете державу, державное управление, регулирование и мафиозное корыто-дерибан.
Это у вас тут работа такая или скука по СССР? Мож в Беларусию махнете, там государства много? А мы бы тут его по минимуму себе сделали, чтобы в кармане больше оставалось, на собственные нужды.
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eduard_k
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